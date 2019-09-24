Лондон, , 15:07 — REGNUM Верховный суд Великобритании признал приостановку работы парламента Соединённого Королевства, которая была инициирована премьер-министромм Борисом Джонсоном, незаконной. Такой вердикт сегодня, 24 сентября, огласила председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл, сообщает CBS News.

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Хейл отметила, что она и другие десять судей единогласно приняли такое решение, как и предыдущее, вынесенное шотландским судом, также признавшим действия Джонсона незаконными, а приостановку парламента недействительной.

Джонсона обвинили в приостановке работы парламента с целью ограничить период, во время которого законодатели должны обсуждать выход Великобритании из ЕС. Хейл отметила, что подобные действия премьер-министра без веской причины лишили парламент возможности исполнять свои предписанные конституцией функции.

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Как сообщало ИА REGNUM, о паузе в работе британского парламента Борис Джонсон объявил 28 августа, она продлится до 14 октября. При этом на 31 октября намечен Brexit. Джонсон добивается досрочных выборов в парламент, чтобы беспрепятственно провести процедуру выхода из ЕС, однако эту его инициативу парламентарии отклонили.

Ранее судьи Верховного апелляционного суда Шотландии единодушно постановили признать решение премьер-министра Великобритании о приостановке работы парламента незаконным. В судебном решении действия Джонсона названы «вопиющим случаем», когда общепринятые стандарты поведения органов государственной власти были явно не соблюдены.

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