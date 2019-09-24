Лондон, 24 сентября 2019, 15:07 — REGNUM Верховный суд Великобритании признал приостановку работы парламента Соединённого Королевства, которая была инициирована премьер-министромм Борисом Джонсоном, незаконной. Такой вердикт сегодня, 24 сентября, огласила председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл, сообщает CBS News.
Читайте также: Британский премьер-министр объявил о приостановке работы парламента
Хейл отметила, что она и другие десять судей единогласно приняли такое решение, как и предыдущее, вынесенное шотландским судом, также признавшим действия Джонсона незаконными, а приостановку парламента недействительной.
Джонсона обвинили в приостановке работы парламента с целью ограничить период, во время которого законодатели должны обсуждать выход Великобритании из ЕС. Хейл отметила, что подобные действия премьер-министра без веской причины лишили парламент возможности исполнять свои предписанные конституцией функции.
Также по теме: Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Как сообщало ИА REGNUM, о паузе в работе британского парламента Борис Джонсон объявил 28 августа, она продлится до 14 октября. При этом на 31 октября намечен Brexit. Джонсон добивается досрочных выборов в парламент, чтобы беспрепятственно провести процедуру выхода из ЕС, однако эту его инициативу парламентарии отклонили.
Ранее судьи Верховного апелляционного суда Шотландии единодушно постановили признать решение премьер-министра Великобритании о приостановке работы парламента незаконным. В судебном решении действия Джонсона названы «вопиющим случаем», когда общепринятые стандарты поведения органов государственной власти были явно не соблюдены.
Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Британии отверг предложение Джонсона о досрочных выборах