Киев, , 15:05 — REGNUM На Украине четвертый президент Виктор Янукович может быть реабилитирован только в судебном порядке. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя слова адвоката Януковича Виталия Сердюка о том, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.

Виктор Янукович Interpolit.ru

«Нужно узнать мотивы Европейского Союза, который отменил санкции против Януковича… Нужно разбираться. Все должно быть по закону. Если человек виновен, он должен отвечать. Если он подвергался политическим преследованиям, он, конечно же, может быть реабилитирован, но в случае с Украиной, только в судебном порядке», — добавил Суслов.

Он считает, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка обязан проверить все обстоятельства уголовного дела в отношении Януковича, чтобы оно не носило сугубо политический характер.

«Я бы приветствовал, если бы он приехал, предстал перед судом, добивался бы там своей реабилитации. Новый генпрокурор должен назначить проверку и еще раз проверить все обстоятельства этого дела, чтобы оно не носило сугубо политический характер», — считает Суслов.

В то же время экс-министр напомнил, что Янукович виновен в том, что самоустранился от выполнения своих обязанностей и бросил страну в тяжелый период.

«В любом случае Янукович может быть привлечен к ответственности. Не будем забывать, что он бросил страну в тяжелый период: в период майдана, развала страны, потери Крыма и бежал в другую страну. Он самоустранился от выполнения своих обязанностей и в этом он конечно виноват», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат беглого экс-президента Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится к возвращению на Украину. По его словам, защита осуществляет меры, «которые обеспечат возможность его пребывания на родине». Сердюк добавил, что Янукович хочет «обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота».

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.