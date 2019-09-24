Киев, 24 сентября 2019, 15:05 — REGNUM На Украине четвертый президент Виктор Янукович может быть реабилитирован только в судебном порядке. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя слова адвоката Януковича Виталия Сердюка о том, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.
Он считает, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка обязан проверить все обстоятельства уголовного дела в отношении Януковича, чтобы оно не носило сугубо политический характер.
В то же время экс-министр напомнил, что Янукович виновен в том, что самоустранился от выполнения своих обязанностей и бросил страну в тяжелый период.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат беглого экс-президента Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится к возвращению на Украину. По его словам, защита осуществляет меры, «которые обеспечат возможность его пребывания на родине». Сердюк добавил, что Янукович хочет «обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота».
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.