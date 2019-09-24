Москва, , 15:00 — REGNUM Американское посольство в РФ не стало комментировать отказ в визе нескольким российским участникам Генассамблеи ООН. Об этом сообщает 24 сентября RT.

В дипмиссии пояснили, что не комментируют частные случаи подачи заявок на получение американской визы. Таковы правила работы посольства, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября десять членов российской делегации не смогли вылететь в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН из-за того, что США не предоставили им визы. В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и подчеркнули, что Вашингтон нарушает международные правила.

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