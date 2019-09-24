Киев, , 14:58 — REGNUM Четвертый президент Украины Виктор Янукович не вернется на Украину. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический эксперт Елена Яхно.

«Мне кажется, что Янукович не приедет. Не могу такое представить даже в ужасном сне… Проверяют реакцию, как отреагируют», — считает Яхно.

По её словам, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и главный военный прокурор Виктор Чумак должны жестко отреагировать на слова адвоката Януковича Виталия Сердюка о том, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.

«Сейчас хотелось бы услышать жесткую реакцию Чумака и Рябошапки по этому поводу… Они должны сказать: «Пожалуйста, пусть приезжает. Мы его встретим с наручниками и сразу перевезем в СИЗО»… У меня ощущение, что я попала в сериал «Черное зеркало». Это ощущение продолжается: производство по Парубию (экс-спикер парламента Андрей Парубий — ред.), новость о Януковиче», — сказала Яхно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь четвертого президента Януковича Юрий Кирасир проинформировал, что Европейский суд снял санкции с Януковича. По его словам, решение суда стало существенным поводом для реабилитации Януковича как «незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так и в Европейском союзе». Ранее адвокат Януковича Сердюк заявил, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.