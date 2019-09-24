Киев, 24 сентября 2019, 14:58 — REGNUM Четвертый президент Украины Виктор Янукович не вернется на Украину. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический эксперт Елена Яхно.
По её словам, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и главный военный прокурор Виктор Чумак должны жестко отреагировать на слова адвоката Януковича Виталия Сердюка о том, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь четвертого президента Януковича Юрий Кирасир проинформировал, что Европейский суд снял санкции с Януковича. По его словам, решение суда стало существенным поводом для реабилитации Януковича как «незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так и в Европейском союзе». Ранее адвокат Януковича Сердюк заявил, что его подзащитный готовится вернуться на Украину.