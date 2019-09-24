Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование учета и статистики преступлений, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

«Заявления (о преступлениях) будут сразу же в момент обращения вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС). В настоящий момент она уже разработана, действует в тестовом режиме», — пояснил замглавы Минюста Вадим Федоров в ходе заседания Госдумы.

«У Генпрокуратуры будут все необходимые для такого учета полномочия, с первых минут взять на контроль любое сообщение о преступлении, совершенное даже в самом отдаленном регионе, муниципалитете», — сказал он, отметив, что следователям и дознавателям не нужно будет тратить время на бумажную переписку.

Проект закона призван делать максимально полной, прозрачной и оперативной статистику преступлений, подчеркнул представитель Минюста.

«Больше всего фактов сокрытия преступлений допускается при приеме, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях», — также сообщил Федоров.

Сейчас книга учета сообщений о преступлениях ведется в бумажном виде, указал он.