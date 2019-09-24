Москва, 24 сентября 2019, 14:50 — REGNUM Не думаю, что личность и политические нового главы МИД Украины Вадима Пристайко имеет какое-то значение для решения вопроса о том, вести с ним переговоры или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Москвой.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе МИД Вадима Пристайко.
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