Президент Чехии Милош Земан не будет принимать участие в памятных мероприятиях в честь 30-летия «бархатной революции», приведшей к падению власти коммунистов в Чехословакии. Об этом он заявил в интервью изданию Blesk.cz.

Прага, , 14:41 — REGNUM По словам президента, «праздновать на публике будут, главным образом, те, кто 30 лет назад сам не участвовал в протестах». Сам он отпразднует «знаменательную годовщину» в семейном кругу.

Земан также напомнил о неприятном инциденте, когда в 2018 году во время празднования Дня борьбы за свободу и демократию 17 ноября активисты из группы Kaputin выбросили в мусорный бак цветы, которые президент он и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возложили к памятнику на месте подавления студенческой демонстрации 1989 года на Национальном проспекте в Праге. При этом он назвал организацию Kaputin «фашистской».

Общественная организация Kaputin (от слов Kaput и Putin) известна своими русофобскими выходками, поддержкой украинских военных преступников и террористов в Сирии.

17 ноября в Чехии является национальным праздником. В этот день в 1939 году немецко-фашистскими оккупантами были казнены несколько чешских студентов, двумя днями ранее принявших участие в похоронах убитого фашистами студента Яна Оплетала. Ещё более тысячи студентов были отправлены в концлагерь. В 1989 году с демонстрации в память об этом событии началась так называемая «бархатная революция».