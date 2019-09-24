Москва, , 14:36 — REGNUM США пытаются манипулировать составом делегаций Генассамблеи ООН, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя скандальную ситуацию с отказом Вашингтона предоставить визы некоторым российским участникам предстоящей Генассамблеи ООН.

«США ведут себя вызывающе и пытаются прощупать почву на предмет того, насколько далеко они могут зайти в деле манипулирования составом делегаций ООН в своих собственных интересах, — сказал Мухин. — Результатом должна быть, на мой взгляд, жёсткая регламентация выдачи этих виз либо перенос места проведения заседания институтов ООН в Европу. Россия должна выступить с таким предложением и в ультимативной форме настаивать на своём. Потому что в противном случае дальше всё будет только хуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, невыдача российской делегации виз в США на 74-ую сессию генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, является международным скандалом. Косачёв также отметил, что у США не было никаких оснований для отказа в выдаче виз российской делегации.

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