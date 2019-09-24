Москва, 24 сентября 2019, 14:36 — REGNUM США пытаются манипулировать составом делегаций Генассамблеи ООН, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя скандальную ситуацию с отказом Вашингтона предоставить визы некоторым российским участникам предстоящей Генассамблеи ООН.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, невыдача российской делегации виз в США на 74-ую сессию генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, является международным скандалом. Косачёв также отметил, что у США не было никаких оснований для отказа в выдаче виз российской делегации.
Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: Невыдачей виз США нарушили международное право