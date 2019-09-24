Милан, Италия, , 14:35 — REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп — «два великих союзника» властей Италии, заявил в интервью Sky во вторник, 24 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Каждого из двух этих политиков Сальвини считает «большим государственником».

Эти заявления лидер «Лиги» сделал, отвечая на вопросы о так называемом «русском деле». «Лига» никогда не получала в России никаких денег, Сальвини посещал Москву, чтобы развивать отношения двух стран, Россия должна быть союзницей Евросоюза, сказал лидер «Лиги».

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