Сухум, , 14:33 — REGNUM В Абхазии в рамках ротных и батальонных тактических учений личный состав инженерно-саперного подразделения российской военной базы опреснил и дезинфицировал за месяц около 50 тонн воды. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие соединения оборудовали автономные пункты очистки воды в условиях горно-лесистой, прибрежной и равнинной местности на полигонах Нагвалоу, Цабал и Гудаута. Используя станцию комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена», специалисты осуществили разведку источников воды, затем организовали ее сбор и очистку.

Очищенная вода использовалась на нужды более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы, участвующих в учениях.

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