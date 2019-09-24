Москва, , 14:36 — REGNUM Безопасность президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обеспечивают намного сильнее и жёстче, чем других лидеров государств. Об этом при помощи телемоста из Нью-Йорка сообщил журналист Евгений Попов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Представитель российского СМИ вместе с украинскими коллегами пытались задать Зеленскому вопрос, когда тот выходил из здания штаб-квартиры ООН. Однако многочисленная охрана не подпускала журналистов к лидеру Украины. Зеленский же сделал вид, что не замечает журналистов, хотя, по мнению Попова, вопросы представителей СМИ президент отчетливо слышал.

«Такого я не видел никогда, хотя освещал множество визитов разных президентов в разные страны. Так, как Зеленского охраняют здесь в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа. Так не охраняли даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти здесь, о чем-то спросить. Он здесь спокойно отвечал, глупости, но отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились украинские охранники. Вопросы задавать не давали. Что касается гостиницы, где он живет, самый дешевый номер на следующую ночь там стоит более 1,5 тысячи долларов за ночь», — сказал Попов.

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