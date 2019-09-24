Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Команда президента США Дональда Трампа побила рекорд по текучести кадров, которая составляет при нём 78%. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исследование Брукингского института.

Трамп возглавляет администрацию США 32 месяца, но сменил за этот срок больше сотрудников, чем кто-либо из прежних президентов за все четыре года руководства страной. Это исторический рекорд, беспрецедентная текучка кадров, подчеркнула автор исследования Кэтрин Данн Тенпас.

Из 65 сотрудников команды Трампа сменился 51, при этом на ряде должностей переназначения происходили не один раз. Так, советниками главы государства по нацбезопасности были Майкл Флинн, Герберт Макмастер и Джон Болтон, отправленный в отставку 10 сентября.

Тенпас объясняет столь частые отставки личностью самого Трампа. Телеканал добавляет, что в исследовании не учтены отставки в кабинете министров, где смены произошли не менее одного раза на девяти из 15 постов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что сделал много полезных дел и мог бы получить Нобелевскую премию мира, если бы не его предшественник Барак Обама.

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