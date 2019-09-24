Тегеран, , 14:16 — REGNUM Нефтяной танкер под британским флагом Stena Impero, принадлежащий шведской компании, задержанный Ираном в Ормузском проливе, вышел в море из иранского порта Бендер-Аббас, где удерживался более двух месяцев. Об этом сообщает специализированный сайт судоходства TankerTrackers.com.

Танкер

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Согласно данным портала, сегодня утром, 24 сентября, сданные со спутника снимки показали, что Stena Impero больше находится в этом месте (27.07° N, 56.25° E).

https://twitter.com/TankerTrackers/status/1176403355255619584

Как сообщало ИА REGNUM, шедший под британским флагом танкер Stena Impero, который принадлежит шведской компании, был задержан силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 19 июля за нарушение правил международного морского права при прохождении через Ормузский пролив. Наблюдатели тогда связали арест судна с аналогичным инцидентом с задержанием иранского танкера в Гибралтарском проливе.

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В начале сентября власти Ирана отпустили на свободу часть экипажа задержанного танкера. Накануне, 23 сентября, иранские власти освободили Stena Impero, заявив о завершении судебных разбирательств и юридических процедур по освобождению танкера.

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