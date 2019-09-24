Джакарта, , 14:14 — REGNUM Международный наблюдатель из Университета Индонезии Тирта Мурситама заявил, что проблемы внутри страны, вероятно, стали основной причиной отсутствия президента страны Джоко Видодо на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Sindonews.

«Я вижу, что отсутствие президента указывает на то, что главным приоритетом в это время являются внутренние проблемы», — отметил Тирта Мурситама.

«Джоко Видодо сосредоточен на решении внутриполитических проблем, которые требует большего внимания. Кроме того, смена кабинета требует интенсивного взаимодействия с политическими партиями и другими силами», — продолжил он.

По его словам, присутствие вице-президента Юсуфа Каллы вместе с главой МИД страны Ретно Марсуди в Нью-Йорке достаточно, чтобы дать понять, что Индонезия серьезна настроена на участия в многосторонних форумах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент ИндонезииЮсуф Калла рассказал о трех приоритетах правительства в деле спасения моря на заседании группы высокого уровня в рамках 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

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