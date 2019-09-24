Великий Новгород, , 14:14 — REGNUM Прокурор Великого Новгорода, старший советник юстиции Александр Авдеев назначен на должность заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе (с дислокацией в Ростове-на-Дону) — начальника отдела за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе ведомства.

Исполнение обязанностей прокурора Великого Новгорода возложено на заместителя прокурора Александра Мельникова.

Отметим, что работой Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе с 2017 года в должности заместителя генерального прокурора руководит бывший прокурор Новгородской области Андрей Кикоть. Начальником управления Генпрокуратуры в ЮФО является экс-заместитель прокурора Новгородской области Константин Сомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года сменил место работы и прокурор Новгородской области Андрей Гуришев — он получил назначение на пост начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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