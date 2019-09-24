Рим, , 14:13 — REGNUM У премьер-министра Италии Джузеппе Конте «нет данных» о том, что Россия намеревалась сыграть «дезинтегрирующую роль» в отношении правительств и стран ЕС, заявил Конте журналистам во вторник, 24 сентября, передает информагентство Askanews.

Джузеппе Конте #G7Charlevoix

Россия играет важную роль в урегулировании геополитических кризисов, с ней нужно вести диалог, отметил Конте.

Кроме того, для Италии важны и двусторонние экономические отношения с Россией, добавил он.

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