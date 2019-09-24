Москва, , 14:09 — REGNUM Всероссийские проверочные работы (ВПР) стали эффективным инструментом для анализа успеваемости учеников в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Рособрнадзор уже третий год подряд проводит комплексный анализ собранных данных ВПР. При анализе результатов учитываются завышенные значения среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, результатов ЕГЭ, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему», — заявил Музаев.

«По результатам этого анализа 212 школ показывают необъективный результат все три года. Мы обращаем внимание регионального руководства на необходимость работы с такими школами, и эта работа постепенно дает результат», — подчеркнул он.

Ранее директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко пояснил, что в 2020 году школы получат возможность самостоятельно подбирать наиболее удобное время для проведения всероссийских проверочных работ. Всероссийские проверочные работы проходят с целью формирования единого образовательного пространства и выравнивания доступности качественного образования для российских учеников.

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