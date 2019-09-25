Президенту Украины Владимиру Зеленскому в некотором роде сильно повезло: одним своим решением он может серьезно повлиять на исход будущих американских выборов. Только повезло ли? Потому что ответственность за решение светит ему тоже внушительная. О том, как такое стечение обстоятельств случилось в политической судьбе Зеленского, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, , 05:43 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу очень важно морально утопить своих оппонентов из Демпартии, а те, в свою очередь, не могут спокойно жить под угрозой переизбрания Трампа на второй срок. И для того, и для других история с финансовыми похождениями бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине является настоящим кладезем возможностей.

Недаром Трамп подвесил ситуацию с военной помощью Украине, где речь идет о 250 млн долларов, желая дождаться результатов проверки о правильном использовании средств, отпущенных на киевскую военщину. А может быть, и не только эту информацию хочет получить американский президент, но и подтверждение от самого Зеленского — что да, Байден в сговоре с Порошенко веселился в украинской казне и вот, пожалуйте, доказательства. Но ведь Зеленский вполне может сказать противоположное, сделав ставку на недругом Трампа среди американского истеблишмента. Пока что Зеленский делает единственное, что вообще можно сделать в такой ситуации: уже получив авансом от демократов больше денег, чем остановил Трамп по программе помощи, он подвесил ситуацию в режим ожидания.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинская политическая гимнастика: президент «на шпагате»».