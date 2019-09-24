Москва, , 14:08 — REGNUM Власти США нарушили международные правила, оставив десять российских участников Генассамблеи ООН без виз. Такая ситуация неприемлема, заявил 24 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что инцидент требует жесткой реакции со стороны Москвы и ООН. Речь идет о прямом нарушении американскими властями, которые предоставляют свою территорию под штаб-квартиру ООН, международных обязательств.

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Так, США может ограничить пребывание для участников Генассамблеи одним городом, но иные рестрикции вводить не вправе. Российские дипломаты прорабатывают ответные меры, в частности, в МИД приглашен американский посол, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября десять членов российской делегации не смогли отправиться в США для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американские власти не выдали им визы. Этот вопрос намерен поднять в своём выступлении в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров.

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