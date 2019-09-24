Брауншвейг, Германия, , 14:04 — REGNUM Прокуратура Брауншвейга (Германия) предъявила обвинения против руководства автомобильного концерна Volkswagen, передает канал n-tv.

Значок Volkswagen

Председатель наблюдательного совета Ханс Дитер Петш, главный исполнительный директор Херберт Дисс и бывший генеральный директор Мартин Винтеркорн обвиняются в том, что в 2015 году «намеренно слишком поздно» информировали инвесторов о рисках, связанных с дизельным топливом.

«Названные — бывшие или исполняющие обязанности — члены правления Volkswagen AG обвиняются в преднамеренном слишком позднем информировании рынка капитала о значительных платежных обязательствах концерна, составляющих миллиарды, в связи с раскрытием так называемого дизельного скандала, что незаконно повлияло на рыночную цену компании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инвесторы требуют компенсации за обвал курса акций.

Как сообщало ИА REGNUM, автопроизводителя обвинили в установке на автомобилях программного обеспечения, которое занижало показатели выбросов отработанных выхлопных газов. Volkswagen уже выплатил десятки миллиардов штрафов и компенсаций. В сентябре 2019 года пресса обвинила концерн в аналогичных махинациях с самыми современными двигателями категории Евро-6.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen выплатит компенсацию по искам о дизельном скандале в Австралии