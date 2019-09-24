Москва, , 13:59 — REGNUM Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. В российском оборонном ведомстве заявили, что перелёт проходил по заранее согласованному маршруту.

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«23 сентября самолёт Воздушно-космических сил России совершил плановый перелёт в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что заявления о якобы нарушении российским самолётом воздушного пространства Эстонии последовали из Таллина только сутки спустя. Такие действия со стороны Эстонии в Минобороны назвали «запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание», сообщает телеканал «Звезда».

Также в ведомстве подчеркнули, что полёт был совершён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

Напомним, ранее в Главном штабе сил обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 ВКС России нарушил воздушную границу страны. По заявлению эстонских военных, вечером 23 сентября российский самолёт без разрешения вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо и находился там не менее минуты.

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