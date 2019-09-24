Великий Новгород, , 13:58 — REGNUM Заместителем мэра Великого Новгорода назначен глава Демянского района Новгородской области Владимир Ерёмин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По словам градоначальника, Ерёмин приступит к исполнению своих обязанностей завтра, 25 сентября. В должности заместителя главы городской администрации Ерёмин будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Сергей Бусурин отметил, что Ерёмин сменит на этом посту Евгения Кузикова, который занимался вопросами ЖКХ в должности вице-мэра с декабря 2018 года.

«Евгений Иванович с завтрашнего дня уже в администрации не работает», — пояснил мэр, отметив, что о новом трудоустройстве Кузикова сообщат позднее.

Напомним, Владимир Ерёмин — в прошлом депутат думы Великого Новгорода, директор ГОУП «Вече», руководитель муниципального предприятия «Городское хозяйство» — был избран главой Демянского района по конкурсу 20 декабря 2016 года.

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