Киев, , 13:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обязан убедить президента США Дональда Трампа занять более активную позицию в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший военной представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.

США-Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«На переговорах Украину волнует вопрос войны и мира. Сейчас мы знаем отношение Трампа к этой войне и его отношение к России… Господин Зеленский — очень умный человек. Он должен предложить и убедить Трампа, чтобы он как глава государства-подписанта Будапештского меморандума присоединился», — сказал Гаращук.

При этом он считает, что для завершения конфликта в Донбассе также нужна встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Гаращук выразил надежду на то, что Зеленскому удастся «разморозить» отношения с США.

«У Украины чрезвычайно сложные отношения с США. Они связаны в первую очередь с позицией бывшего руководства нашего государства, когда на выборах поддержали не Трампа. Все это было видно, все это докладывалось. Бывший посол Украины в США лично приходил в диаспору и агитировал за кандидатуру Клинтон. Это не забывается, поэтому отношения были заморожены. Сейчас чрезвычайно важный момент и чрезвычайно чувствительный для нашего президента: не делать ставку на одного или другого кандидата», — советует Гаращук.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина намерена до декабря привлечь США и Великобританию к переговорному процессу для установления мира в Донбассе. По его словам, Киев активно работает над расширением «нормандского формата».

Позже 11 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор также подтвердил информацию о том, что Зеленский будет привлекать США и Великобританию к переговорам по установлению мира, если «нормандский формат» не даст результатов.