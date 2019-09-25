Всякое государство не может существовать без твердых оснований, представления народа о необходимости этого государства и его укорененности в истории. О том, что бывает, когда над представлениями народа пытаются работать совершенно бездарные «специалисты» вроде украинских т.н. историков, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, , 03:46 — REGNUM Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти (УИНП), уволен. Пять лет именно с Вятровичем и его изысканиями на почве украинского национализма связывались самые могучие перлы и несуразицы пропаганды. Тем не менее, дело Вятровича будет, судя по всему, продолжено в больших масштабах. Бюджет УИНП увеличен на 25 млн грн (достигнув 130 млн), а статус и без того весьма высок. Но за 5 лет существования УИНП результат его деятельности, похоже, нельзя назвать успешным.

Украина, за которую во время майдана-2014 были готовы отдать свой голос чуть не все государства «свободного западного мира», ныне ухитрилась перессориться с подавляющим числом своих соседей. И специалисты УИНП внесли в это дело существенный вклад. А всё очень просто: если хотите оторвать историю от реальности — то нагромоздите побольше изобретённых фактов, а имевшие место в реальности замалчивайте. Плюс до небес превозносите получившийся конструкт, избегая какой бы то ни было объективности. Досконально последовав этому рецепту, украинская пропагандистская машина во главе с УИНП скорее сработала на уничтожение, чем на возвеличивание Украины.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Как украинские «историки» сжигали мосты».