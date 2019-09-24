Джакарта, , 13:40 — REGNUM Европейский союз (ЕС) с оптимизмом смотрит на то, что правительство Индонезии продолжает наращивать усилия по борьбе с последствиями изменения климата. Об этом, как сообщает информагентство Antara, заявил советник ЕС по изменению климата Майкл Баки.

«Правительство Индонезии продемонстрировало свою приверженность улучшению правоохранительной деятельности и введению моратория на обезлесение», — заявил Майкл Баки в посольстве Нидерландов.

Советник считает, что правительство Индонезии осознало свою приверженность контролю за темпами изменения климата посредством использования устойчивой энергии. Поэтому он с оптимизмом смотрит на то, что правительство Индонезии вместе с европейскими странами и другими государствами мира сможет укрепить сотрудничество по контролю над средней температурой земли.

Напомним, в качестве одной из форм климатической дипломатии Евросоюз в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС в Джакарте, правительством Индонезии и неправительственными организациями, проводит недели климатической дипломатии в Джакарте с 23 сентября по 6 октября 2019 года. В течение 14 дней пройдут различные мероприятия, включая групповые дискуссии, ток-шоу и фотовыставки.