Мадрид, , 13:40 — REGNUM «Организованная структура», способная мобилизовать тысячи человек», — так испанское издание ABC характеризует группу, в которую входили арестованные вчера, 23 сентября, каталонские сепаратисты. Девять членов наиболее радикального крыла Комитетов по защите республики (CDR) — так называемых Групп технического ответа (ERT) — задержанных Гражданской гвардией Каталонии, готовились совершить покушения в ближайшие дни, в период, приуроченный ко второй годовщине признанного незаконным референдума о независимости 1 октября, а также к оглашению приговора по делу его организаторов.

Об этом ABC сообщили источники, причастные к расследованию, которые так же, как и прокуратура, считают арестованных частью «террористической организации». Издание подчеркивает, что речь идет о новой эскалации насилия со стороны борцов за каталонскую независимость из CDR: обыски в домах задержанных выявили, в частности, хранение взрывчатых веществ, уже готовых к использованию.

Радикалы также успели определить свои цели. Как удалось узнать СМИ, одной из мишеней была штаб-квартира Гражданской гвардии в Кановелесе (провинция Барселона). У задержанных были карты и фотографии этого здания, считающегося эмблемой Гражданской гвардии благодаря своей форме треуголки. Радикалы уже покушались на него «жаркой осенью» 2017 года. Кроме того, причастные к расследованию источники уверяют, что арестованные хотели организовать атаку на парламент Каталонии — в тот день, когда станет известен приговор по делу мятежных политиков.