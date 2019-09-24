Тегеран, 24 сентября 2019, 14:23 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что страны Евросоюза, зависимы от США. Об этом он 24 сентября написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Паралич Евросоюза в неспособности выполнить свои обязательства без разрешения США стал понятен еще в мае 2018 года», — подчеркнул Зариф.
Ранее, 23 сентября Франция, Германия и Великобритания призвали Иран начать переговоры по ядерной программе, а также по вопросам регионально безопасности.
Зариф отверг подобное предложение, подчеркнув, что никакой новой сделки не будет, пока не будут выполнены условия прошлой.
Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.
Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.
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