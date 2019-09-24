Киев, , 13:42 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвергло критике флешмоб, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующие сообщения появились на официальной странице НАБУ в социальной сети Facebook.

Ролик, в котором Зеленский призвал всех свидетелей коррупции обращаться на горячую телефонную линию НАБУ, за сутки посмотрело более 550 тыс. человек.

При этом в НАБУ заявили, что сам ролик содержит некоторые неточности. Во-первых, в ведомство можно обращаться не только по телефону, но также по электронной почте, и при помощи официальной формы, размещённой на сайте ведомства. Во-вторых, НАБУ расследуют преступления, фигурантами которых являются чиновники категории «А», депутаты Верховной рады, судьи и силовики. Причём сумма вероятного ущерба, нанесённого подозреваемым, должна превышать 1 млн гривен.

«Помните, что подследственность НАБУ ограничена 13-ю статьями уголовного кодекса Украины. Коррупционные преступления, которые неподследственны НАБУ, расследуют другие правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Антикоррупционеры призвали Зеленского вновь обратиться к населению и разъяснить, какими именно делами занимается НАБУ.

«Из-за ошибочной информации о полномочиях бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны этому органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы бюро, и вызвать шквал негатива у населения», — подчеркнули антикоррупционеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что на Украине никогда не будет побеждена коррупция, если жители страны будут закрывать на неё глаза. Он также призвал свидетелей коррупционных преступлений жаловаться в НАБУ.

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