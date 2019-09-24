Москва, 24 сентября 2019, 13:36 — REGNUM После отказа США выдать некоторым российским участникам Генассамблеи ООН визы РФ должна поднять вопрос о переносе места проведения этого мероприятия, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США не выдали визы некоторым российским участникам Генассамблеи ООН, из-за чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк.
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