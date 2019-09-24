Москва, , 13:33 — REGNUM Запад подустал от украинских проблем. Реформа там длится более пяти лет, но Украина остается очень бедной и очень коррумпированной страной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя решение Дональда Трампа о заморозке военной помощи Украине.

«При этом Запад для Украины сделал не так мало. Украина для США и Европы постепенно превращается в чемодан без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко.

С моей точки зрения, было бы правильно, если бы Запад начал реализовывать программу, которая сработала в Польше и Турции — масштабные инвестиции и создание завязанных на рынок Евросоюза производств.

Ориентировочно Украине нужно $20 млрд. в год. Для Украины — это серьезные деньги, для Запада — копейки. Однако частный бизнес не любит войну, политические риски и. т. д.

В этом случае, вероятно, Украине придется признать текущий фактический расклад, то есть, принять таким как есть статус Крыма и Донбасса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

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