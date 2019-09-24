Киев, , 13:30 — REGNUM «Согласно минским соглашениям Донбасс должен получить особый статус. Он предусматривает право формировать местную полицию, проведение выборов и «уступки местным князькам». Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.

«Что такое «формула Штайнмайера»… Это особый статус или нет для нашего Донбасса? Что такое особый статус? Это отдельные выборы там, которые пройдут, чтобы не говорил Пристайко, не совсем так, как выборы «Слуги народа» в Киеве. Где, скорее всего, будет своя полиция, где, скорее всего, будет амнистия, где, скорее всего, придется пойти на некоторый уступки местным князькам», — рассказал Пальчевский.

Он сообщил, что так называемые «союзники» Украины — Германия и Франция склоняют Киев к предоставлению Донбассу особого статуса.

«Это решение может сломать его судьбу. Надеюсь, у президента крепкая психика… Местные силы, которые поддерживаются нашим северо-восточным соседом, дают возможность вписать Донбасс обратно в украинскую территориальную государственность», — добавил Пальчевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что так называемый план президента Зеленского по завершению конфликта в Донбассе базируется на взаимопонимании с украинцами, которые остались жить в отдельных регионах Донбасса. В рамках этого плана Киев планирует завершить обмен пленными, разведение войск, построение моста в Станице Луганской, снять определенные ограничения на перевозку товаров первой необходимости, восстановить социальные выплаты.