Киев, 24 сентября 2019, 13:30 — REGNUM «Согласно минским соглашениям Донбасс должен получить особый статус. Он предусматривает право формировать местную полицию, проведение выборов и «уступки местным князькам». Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.
Он сообщил, что так называемые «союзники» Украины — Германия и Франция склоняют Киев к предоставлению Донбассу особого статуса.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что так называемый план президента Зеленского по завершению конфликта в Донбассе базируется на взаимопонимании с украинцами, которые остались жить в отдельных регионах Донбасса. В рамках этого плана Киев планирует завершить обмен пленными, разведение войск, построение моста в Станице Луганской, снять определенные ограничения на перевозку товаров первой необходимости, восстановить социальные выплаты.