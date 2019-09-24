Москва, , 13:29 — REGNUM Российская система воздушно-космической обороны надёжно защищает страну от возможной агрессии. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Есть ли у нас чем себя защитить? Конечно. В России создана система воздушно-космической обороны, и, например, та же самая Калининградская область прикрыта надёжно зенитно-ракетными системами С-400 большой дальности и зенитно-ракетными комплексами «Тор М2». Это средство ПВО последнего рубежа, гарантированная стопроцентная вероятность поражения целей», — заявил Коротченко.

«Поэтому ничего не пройдёт. Уничтожим на подлёте всё, что американцы могут применить против России и Калининграда. Но страхует нас, разумеется, российские войска в целом — стратегическая триада», — подчеркнул он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть готовый план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области.

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.