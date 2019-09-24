Нью-Йорк, США, , 13:28 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в рамках своего визита в Нью-Йорк, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество в различных областях.

В рамках встречи польский президент высоко оценил лидерскую позицию Мун Чжэ Ина в установлении мира на Корейском полуострове, а также добавил что Польша продолжит поддерживать южнокорейское правительство в процессе денуклеаризации.

Кроме того, в рамках встречи, стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры и обороны.

Отметим, что с момента установления дипломатических отношений между Польшей и Южной Кореей прошло 30 лет. В 2018 году товарооборот между Кореей и Польшей достиг рекордной отметки в 5 млрд,

Известно, что представители двух стран также договорились провести еще одну встречу в этом году.