Магас, , 13:25 — REGNUM В ингушскому городе Назрань назначен исполняющий обязанности мэра города. На эту должность депутаты 24 сентября утвердили Урусхана Евлоева, депутата горсовета Назрани, члена центрального совета партии «Справедливая Россия», пишет интернет-газета «Ингушетия».

О новом градоначальнике известно, что в 2019 году его кандидатуру на пост главы Ингушетии предложил на рассмотрение парламента РИ президент РФ Владимир Путин. Также он был одним из трех претендентов на пост руководителя Ингушетии в 2013 и 2018 годах.

Урусхану Евлоеву 47 лет, он — мастер спорта СССР по дзюдо, много лет прожил в Белоруссии, занимаясь спортом и бизнесом. Вернувшись в Ингушетию в 2005 году, он занимался предпринимательской деятельностью, возглавляя ООО «Евролайн».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем уходе с поста мэра города Назрань сообщил Алихан Тумгоев. Он проработал в должности с 2012 года.