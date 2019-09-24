Москва, , 13:20 — REGNUM Попытки США реализовать свои угрозы в отношении России на практике закончились бы плачевно для американской стороны. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Мы мирные люди, война нам не нужна. Но если этот генерал вдруг попробовал бы на практике реализовать то, чем нам угрожал, в его штаб 150 килотонн в тротиловом эквиваленте прибыли бы через 30 минут. И мы бы дальше гадали, где этот человек, его штаб и подчинённые были», — заявил Коротченко.«Генералы не должны бряцать оружием. Есть два верховных главнокомандующих — Путин и Трамп. Вот они на политическом уровне могут делать какие-то заявления. Не о войне, а о том, что война между Россией и США недопустима в принципе. Кремль это постоянно говорит: главное обеспечить обороноспособность, хотели бы разрядки, новых соглашений о разоружении. Что делает американская сторона? То же самое, что делали после 1945 года, когда у них была монополия на ядерное оружие: планы ядерной бомбардировки нашей страны. Слава богу, что в 1949 году мы испытали нашу ядерную бомбу советскую», — подчеркнул он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть готовый план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области.

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.