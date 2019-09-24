Москва, , 13:14 — REGNUM Российская сторона ответит властям США на отказ предоставить визы некоторым участникам Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает 24 сентября RT.

По его словам, Москва будет рассматривать возможные варианты, когда и в каком масштабе предпринять ответный шаг. Поведение американской стороны он назвал беспрецедентным и совершенно неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, десять членов российской делегации, включая дипломатов и членов Совета Федерации, не смогли отправиться на сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за отказа в американских визах.

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