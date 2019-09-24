Военно-воздушные силы Сирийской арабской армии с вечера 23 сентября подключились к отработке позиций боевиков в районе горного города Кабани, расположенного в северо-восточной части провинции Латакия. Об этом пишет военный новостной ресурс Al-Masdar News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетно-артиллерийские удары по этому населённому пункту были возобновлены 20 сентября. Для ударов с воздуха 23 сентября привлекались ударные вертолёты сирийских ВВС. Эти удары сопровождались мощным артиллерийским и ракетным обстрелом со стороны 4-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии. Оборонительным рубежам террористов нанесён тяжёлый урон.

Дамаск, , 13:14 — REGNUM Город Кабани контролируется боевиками двух террористических группировок: «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным военного источника ресурса Al-Masdar News, в ходе обработки позиций боевиков основное внимание уделялось различным точкам сбора джихадистов вокруг Кабани. Ожидается, что Сирийская арабская армия возобновит своё наступление в провинции Латакия в ближайшие недели. Об этом свидетельствует постоянное прибытие подкреплений на данный участок фронта.