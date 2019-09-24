Нью-Йорк, США, , 13:12 — REGNUM Вопросы евроинтеграции обсудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Финляндии Саули Ниинистё, сообщили в пресс-службе администрации грузинского лидера.

Во время рабочей встречи в Нью-Йорке стороны обсудили роль Финляндии в вопросе сближения Грузии с ЕС. Зурабишвили считает, что партнеры должны снова поднять вопрос о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии на официальных и неофициальных встречах с представителями России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на тему развития всеобщего здравоохранения.

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