Цхинвал, , 13:12 — REGNUM В Цхинвале прошел круглый стол с участием представителей генпрокуратур РФ и Южной Осетии. Темой встречи стала выдача граждан Южной Осетии, совершивших преступления и скрывающихся от правосудия в России. Об этом 24 сентября сообщает информагентство «Рес».

Ранее Генеральную прокуратуру РФ поступило несколько запросов от Южной Осетии о выдаче граждан республики для привлечения их к уголовной ответственности. В ходе круглого стола заместитель начальника управления экстрадиции Генпрокуратуры Российской Федерации Сергей Горленко прокомментировал каждый запрос, указав, что по некоторым лицам Южная Осетия получает отказ в экстрадиции ввиду наличия у них российского гражданства. В данный момент рассматривается возможность экстрадиции Леонида Плиева, обвиняемого в покушении на убийство и совершении побега.

Горленко также отметил, что российская сторона отказалась выдать Грузии двух правоохранителей Южной Осетии Давида Табуева и Алика Гурциева, которых они обвиняют в причастности к смерти Арчила Татунашвили.

Ранее в Северной Осетии решением суда на три года был осужден экс-глава Национального банка Южной Осетии Олег Дзантуев. По данным генпрокуратуры, Дзантуев передал 150 млн рублей, принадлежащих Нацбанку, коммерческому банку «Бон-банк», после чего деньги исчезли со счетов.