Анкара, , 13:17 — REGNUM Военные США и Турции провели второе совместное наземное патрулирование безопасной зоны в Сирии вдоль сирийско-турецкой границы, об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Конвой из четырех бронемашин вооруженных сил Турции пересек границу провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны и воссоединился с американским конвоем для совместного патрулирования.

Напомним, 7 августа 2019 года Анкара и Вашингтон достигли соглашения о создании зоны безопасности вдоль границы между Турцией и Сирией. Официальным предлогом для этого стало обеспечение безопасности и создание коридора для облегчения возвращения сирийских беженцев домой.

Кроме того, Турция с помощью созданной буферной зоны планирует противодействовать Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, считающихся Анкарой террористами.

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