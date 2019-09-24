Анкара, 24 сентября 2019, 13:17 — REGNUM Военные США и Турции провели второе совместное наземное патрулирование безопасной зоны в Сирии вдоль сирийско-турецкой границы, об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
Конвой из четырех бронемашин вооруженных сил Турции пересек границу провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны и воссоединился с американским конвоем для совместного патрулирования.
Напомним, 7 августа 2019 года Анкара и Вашингтон достигли соглашения о создании зоны безопасности вдоль границы между Турцией и Сирией. Официальным предлогом для этого стало обеспечение безопасности и создание коридора для облегчения возвращения сирийских беженцев домой.
Кроме того, Турция с помощью созданной буферной зоны планирует противодействовать Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, считающихся Анкарой террористами.
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