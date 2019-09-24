Киев, 24 сентября 2019, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает провести «мощную» встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как передает пресс-служба главы украинского государства, об этом Зеленский сказал 24 сентября на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.
Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате». По словам Зеленского, она будет сложной, поскольку на ней будут подниматься конкретные вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН. В то же время в штаб-квартире ООН президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от нового украинского президента «гораздо больше честности». По его словам, президентам «очень важно говорить о коррупции», поскольку Вашингтон предоставляет Киеву финансовую помощь.