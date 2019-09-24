Киев, , 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает провести «мощную» встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как передает пресс-служба главы украинского государства, об этом Зеленский сказал 24 сентября на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — отметил Зеленский.

Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате». По словам Зеленского, она будет сложной, поскольку на ней будут подниматься конкретные вопросы.

«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН. В то же время в штаб-квартире ООН президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от нового украинского президента «гораздо больше честности». По его словам, президентам «очень важно говорить о коррупции», поскольку Вашингтон предоставляет Киеву финансовую помощь.