Джакарта, , 12:55 — REGNUM Правительства Индонезии и Японии планируют провести совещание, посвященное проекту модернизации железнодорожной линии Джакарта — Сурабая 24 сентября, сообщает информагентство Antara.

Ожидается, что в ходе встречи представители правительств Индонезии и Японии подпишут «краткий отчет о проекте модернизации северной линии Явы».

Издание отмечает, что сотрудничество в этой сфере очень важно для обеспечения проекта по улучшению скорости движения поездов на линии Джакарта — Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и специальный советник премьер-министра Японии Кентаро Сонура провели двустороннюю встречу для обсуждения плана по налаживанию двустороннего сотрудничества в сфере занятости.

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