Украина, , 12:55 — REGNUM Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон «Об обороне Украины». Об этом сообщается на сайте Верховной рады республики.

Согласно опубликованному документу, этот закон был принят парламентом Украины 20 сентября, а 23 сентября подпись под ним поставил глава Украины. В нём на законодательном уровне прописана необходимость разработки плана обороны Украины, утверждать который вместе с военно-административным делением государства будет глава республики.

«Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне», — говорится в пояснительной записке.