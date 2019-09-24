Москва, , 12:54 — REGNUM Отказав некоторым российским участникам Генассамблеи ООН в выдаче виз, США решили продемонстрировать всему миру своё превосходство, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это попытка затруднить работу российской делегации на Генассамблее ООН, — сказал Косачёв. — Я думаю, что объяснений тут может быть два».

Во-первых, как заметил сенатор, Россия жёстко оппонирует американцам по многим актуальным вопросам, и США решили подорвать возможности российской делегации противостоять претензиям Вашингтона на мировое господство. Второе объяснение, предложенное Косачёвым, состоит в том, что США вознамерились «показать всему миру, кто в доме хозяин». Это, по словам сенатора, абсолютно недопустимо и должно пресекаться на корню.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как «очередной акт пренебрежения» американской стороной правами других стран. Этот вопрос, подчеркнула она, будет поднят на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в Нью-Йорке.

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