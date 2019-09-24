Москва, 24 сентября 2019, 12:52 — REGNUM США пошли на вопиющее невыполнение своих обязательств страны, которая принимает ООН, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Эта ситуация, по словам Косачёва, была абсолютно прозрачной, и США осознанно привели её к скандалу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Косачев заявил, что власти США не выдали визы некоторым российским участникам Генассамблеи ООН, из-за чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк. Без визы остались десять членов российской делегации, включая самого Косачёва.
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