Каракас, , 12:49 — REGNUM «Прогрессирующая потеря боеспособности Национальными боливарианскими вооруженными силами (FANB) — связанная с сокращением финансирования и ростом дезертирства — а также риск решающего влияния на генералитет со стороны Диосдадо Кабельо, чья власть в рамках режима заново укрепилась за последние месяцы, привели Николаса Мадуро к попытке организовать нерегулярную армию, которая бы эффективно поддерживала его авторитет», — пишет сегодня, 24 сентября, испанское издание ABC.

В этом ключе следует понимать решение Мадуро содейcтвовать распространению Армии национального освобождения Колумбии (ELN) на венесуэльскую территорию и организовать союз с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). «Вдохновляемый на этот замысел Кубой, Мадуро сможет рассчитывать при осуществлении своей операции на материальную и коммуникационную поддержку, предоставленную Россией», — добавляет испанское СМИ.

Исторически чавизм был более близок с FARC, но масштабная демобилизация этой группировки превратила ELN в главного союзника венесуэльского режима в настоящий момент. С учетом свободы передвижений, которую правительственная защита обеспечит обоим колумбийским объединениям, их бойцы смогут действовать как нерегулярные вооруженные части, а не повстанческие или партизанские группы. Кроме того, они получат возможность открыто заниматься вербовкой. «Речь идет о более эффективной силе с боевым опытом, чем Боливарианская милиция, чьи ряды были подорваны бегством миллионов венесуэльцев», — подчеркивает ABC.