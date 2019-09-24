Бишкек, , 12:48 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Киргизию с официальным визитом в ноябре 2019 года, сообщает 24 сентября издание 24.kg.

Отмечается, что информация о сроках визита казахстанского лидера была озвучена на встрече председателей парламентов Киргизии и Казахстана Дастанбека Джумабекова и Нурлана Нигматулина.

Напомним, в ноября в Бишкеке запланировано проведение саммита глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 24 сентября в Нур-Султане проходит IV совещание спикеров парламентов стран Евразии.

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