Ереван, , 12:47 — REGNUM В Нью-Йорке 23 сентября при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке mfa.am

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили круг вопросов, касающихся мирного процесса в Нагорном Карабахе и оценили нынешнюю ситуацию.

Глава МИД Армении высоко оценил деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Согласно сообщению, в ходе обсуждения армянская сторона подчеркнула важное значение последовательных усилий по укреплению режима прекращения огня и снижению напряженности, включая внедрение и укрепление соответствующих механизмов. Была подчеркнута необходимость последовательных шагов в направлении формирования атмосферы доверия, в том числе посредством реализации достигнутых ранее договоренностей.

Относительно задержанных на территории Азербайджана граждан Армении армянская сторона подчеркнула необходимость обеспечения их возвращения на родину.

С точки зрения продвижения мирного процесса министр Мнацаканян отметил важность обеспечения соразмерности обязательств сторон в рамках урегулирования, подтвердив принципиальную позицию и подходы Армении в этом процессе.

Стороны наметили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе визит сопредседателей в регион и проведение очередной встречи на уровне глав МИД в ближайшее время, говорится в официальном сообщении.

Как отмечают армянские эксперты, примечательно, что на встрече не обсуждалась подготовка встречи между главами Армении и Азербайджана.

«Это означает, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Конечно, важно, что главы МИД двух стран проводят встречи, но если в повестке нет переговоров между Пашиняном и Алиевым, то можно с уверенностью предположить, что никаких подвижек в переговорном процессе нет», — сказал в беседе с ИА REGNUM эксперт по международным отношениям Акоп Варданян.