Москва, , 12:41 — REGNUM В Госдуме возмущены отказом в визах членам делегации — участников генассамблее ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября. В числе не получивших визы — главы комитетов Госдумы и Совфеда по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Константин Косачев.

«Американское посольство без объяснений причин отказалось выдать паспорта с визами официальной делегации, которая летит не в США, а в ООН, которая находится в городе Нью-Йорк. Что это означает на практике? Все очень просто. Американцы считают эту организацию своей, домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то допускать, а кого не пускать», — указал он.

Толстой предложил ряд мер.

«Если сотрудники американского посольства эту разницу не понимают, может быть, для МИД России имеет смысл пересмотреть аккредитацию этих сотрудников и предложить американской стороне подобрать тех, кто понимает, что такое ООН. А шире, если такое отношение ООН к делегации РФ на генассамблее, то к каким принципам ООН мы апеллируем в нашей внешней политике, если ни сама эта организации, ни ее принципы, не уважаются на уровне клерков американского посольства в Москве», — заявил вице-спикер Госдумы.