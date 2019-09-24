Москва, , 12:39 — REGNUM Критики российского руководства, усматривающие в действия Москвы милитаристские планы, постоянно игнорируют проявления агрессии со стороны США. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Здесь нам рисуют планы мировой ядерной войны. Туда-сюда 34 млн погибших. И вместо того, чтобы дружно осудить эти планы с гуманитарной, общечеловеческой точки зрения, хайпуют на теме, что Россия — главная угроза, а не Америка нам угрожает. То, что мы укрепляем нашу обороноспособность — оказывается, мы тем самым наносим удар по безопасности Российской Федерации», — заявил Коротченко.

Он также напомнил, что американские военные периодически делают провокационные заявления — так, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области

«Выглядит очень странной ситуация, когда в ответ на совершенно людоедские планы официальных должностных лиц министерства обороны США, заявляют, что оказывается это мы милитаристы, мы впали в раж. Нам угрожает Пентагон, а паранойя оказывается не у них, а у нас», — подчеркнул он.

Ранее исследователи из Принстонской программы по науке и безопасности разработали симуляцию, которая показывает возможные результаты ядерной войны между Россией и США. Согласно этой модели, ядерные бомбы уничтожат порядка 34 миллионов человек меньше, чем за пять часов.